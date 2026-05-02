6月に日本ツアーを控えるジャネット・ジャクソンがオリコンニュースのインタビューに応じ、日本への思いや公演への期待、そして映画『Michael／マイケル』（日本公開：6月12日）でも話題を集めている兄マイケル・ジャクソンさんへの率直な思いを語った。日本での思い出や、今回の公演にゲスト共演するBE:FIRSTとHANAにも言及（※インタビュー後に香取慎吾のゲスト出演が決定）。トップアーティストとして歩んできたジャネットの