300キロ超の巨大クロマグロを釣り上げたことで話題になった、タレントの片原恵麻さんが5月1日、自身のインスタグラムを更新。アオリイカを調理したキャンプ飯を紹介しました。 【写真を見る】【 片原恵麻 】 アオリイカの絶品キャンプ飯を満喫「最高すぎたアオリイカの醤油バター焼き」片原さんは、船のデッキの上で巨大なアオリイカを釣り上げた際の写真など、複数枚の画像を投稿。 「最高すぎたアオリイカの醤油バター