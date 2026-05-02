今や5人に1人が挑戦しているといわれる、首都圏を中心に過熱するのが「中学受験ブーム」。首都圏模試センターによると、この春の私立・国立中学校の受験率は推定で18.06％と過去40年間で3番目に高さに。そんな中、注目したいのは、“あえて公立”を選ぶ親たち。【映像】“あえて公立”を選んだ、都内23区在住の親の理由（詳細）理由は所得ではなく、教育方針ともいうその選択のワケとは？『ABEMA Prime』では、そんな親たち