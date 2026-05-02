◇東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ東洋太平洋同級3位・森脇唯人（ワールドスポーツ）＜10回戦＞王者 ユン・ドクノ（韓国）（2026年5月2日東京ドーム）アマチュアボクシングの21年東京五輪ミドル級代表・森脇唯人（29＝ワールドスポーツ）がプロ初タイトルを獲得した。前戦で負傷引き分けに終わった東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級王者のユン・ドクノ（30＝韓