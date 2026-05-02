〈「1日の食費80円」→20代で“年収1億円に”…『はじめの一歩』作者（60）が明かす、マンガ大ヒット後の「意外過ぎる生活事情」〉から続く累計発行部数は1億部超、現在145巻まで刊行しているボクシングマンガ『はじめの一歩』。作者の森川ジョージさん（60）は無類のボクシング好きとして知られる。【見比べる】1巻表紙でミス→33年後の138巻で描き直し…『はじめの一歩』表紙や、3作連続で打ち切りになった若手時代の作品たち