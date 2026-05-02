乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集（タイトル未定、DONUTS／主婦の友社から6月30日に発売）の水着カットが2日、初公開された。写真集の先行カット第2弾として、オレンジのビキニ姿のショットが解禁となった。ビーチでの休憩中に撮られた、美しいスタイルを際立たせたカットになっているという。写真集は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の