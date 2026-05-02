KAWAII LAB.による主催イベント『KAWAII LAB. SESSION 2026 SUMMER』が、2026年7月10日、11日の2日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。 （関連：KAWAII LAB.全グループがKアリーナ横浜に集結ブームからカルチャーへ――新時代への到達を示した4周年の祭典） また、6月21日には沖縄サントリーアリーナにて『KAWAII LAB. SESSION』の2年連続開催が決定している