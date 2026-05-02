岡本の1試合2本塁打の活躍に米記者も感嘆の声を上げた(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真が現地時間5月1日、敵地でのツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に6号ソロを放つと、5回には7号2ラン。メジャーに移籍して初めての1試合2本塁打でチームの勝利に貢献した。【動画】メジャーに移籍して初！岡本和真、6号&7号アーチをまとめてチェック2−2の同点で迎えた4回、第2打席で、カウント3−1からのスライダーを左