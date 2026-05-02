リヨンに期限付き移籍中のブラジル代表FWエンドリッキは、来シーズンにレアル・マドリードへ復帰するようだ。1日、スペイン紙『アス』が報じた。現在19歳のエンドリッキはパルメイラスで最年少出場記録や最年少得点記録を更新し、2024年夏にレアル・マドリードへ完全移籍。1年目は公式戦37試合の出場で7ゴールを記録したが、2025−26シーズン前半はシャビ・アロンソ前監督の信頼を得られずベンチを温める日々が続いた。1月の