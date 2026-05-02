チェルシーを率いるカラム・マクファーレン暫定監督が、守備の要となる2選手が戦列復帰に近づいていることを明かした。5月1日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。チェルシーのキャプテンを務めるイングランド代表DFリース・ジェームズは今季ここまで公式戦36試合に出場していたなか、3月14日に行われたニューカッスル戦にフル出場したのを最後にハムストリングの負傷で戦線を離脱していた。また、昨季は