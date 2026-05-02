新潟県佐渡市橘の七浦海岸で４月２５日夕の日没時、太陽の形が次々と変わる様子が見えた。気温と海面水温の差によって生じる気象現象で、現地を訪れた観光客らは夕日の「七変化」に見入っていた。終日好天に恵まれたこの日、佐渡島西部の同海岸では、丸い太陽が海に沈み始めると下側が伸び、やがて太陽の半分が海面に沈むと、今度は上側が台形からおわんのふたのような形へと変化した。新潟地方気象台によると、海面付近の暖