お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が2日、自身の公式インスタグラムを更新。アイドルグループ発足を発表した。4月29日放送の「かまいガチ」で「アイドルデビューしたいねん！」企画が展開。「かまいたち」山内、「東京ホテイソン」たける、「真空ジェシカ」ガク、お見送り芸人しんいち、「錦鯉」渡辺隆とアイドルグループ「GEININ TUNE」としてデビュー曲「ワイワイわっしょい」を披露していた。自身のインスタグ