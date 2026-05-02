元プロボクサーの漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が2日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。同日に東京ドームで行われる、プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（33）とWBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28）の“世紀の一戦”について熱弁を振るった。番組の冒頭から、雅は「本日、ボクシングファンは待ちに待った夢の1日でございます」と切り出し、「井上尚弥と中谷潤人