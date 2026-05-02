【モデルプレス＝2026/05/02】タレントの森咲智美が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りハンバーグを公開した。【写真】33歳・2児のママタレ「愛おしい」と話題の手作りハンバーグ◆森咲智美、手作りハンバーグ公開森咲は、焼き上がった大小のハンバーグ写真を投稿。フライパンの中には大きいハンバーグの4分の1ほどのサイズのハンバーグが6個並んでおり、「娘用のミニミニハンバーグ 可愛い笑」とつづっている。◆