【モデルプレス＝2026/05/02】モデルで女優の森高愛が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。豚キムチメインの食卓を公開した。【写真】28歳美人女優「ヘルシー」器もオシャレな食卓披露◆森高愛、食卓公開森高は「サラダ 豚キムチ いちご ネギキムチ ご飯 もずく ほうれん草の胡麻和え」と献立を記し、食事を公開。和の器に盛りつけられた豚キムチをメインにデザートのいちごも添えられ、小鉢がたくさん並んだ豪華な食卓と