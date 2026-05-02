【モデルプレス＝2026/05/02】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。【写真】35歳元AKB神7「親近感湧く」と反響の手作り朝食◆高橋みなみ、朝食公開高橋は「GOOD Morning」のスタンプを添え、朝食を投稿。ハムエッグと明太子が盛り付けられたと汁物、ご飯が並んだ食卓を公開した。◆高橋みなみの投稿に反響この投稿に、ファンからは「THE 朝ご飯な感じが良い」「目玉焼きの