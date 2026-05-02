ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、幼児を抱えて空港に登場した。5月2日、ヨンジュンはマレーシアで開催されるブランドイベントに出席するため、空港に姿を現した。【写真】可愛すぎる…TXT＆赤ちゃんなかでも、ヨンジュンは愛らしい幼児を抱きかかえながら報道陣に挨拶をした。現在、TOMORROW X TOGETHERの育児観察リアリティ番組『TXTの育児日記』が放送中で、生後14カ月の赤ちゃんと撮影に臨んでいる。（写真