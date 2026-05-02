「日本ハム−オリックス」（２日、エスコンフィールド）首位のオリックスが圧巻の一発攻勢で、最大５点差を追いついた。初回に４点の先制を許した直後、二回はシーモアの右越え３号２ランで反撃。その後、日本ハムに小刻みに加点され、四回終了時で２−７とリードされた。だが、五回に相手２番手の福谷から、森友が右越えに２号２ランを運んで３点差。さらに六回には相手３番手斎藤から、宗が右越えに同点の５号３ラン。７