元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が1日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。シーズンオフに達成した“偉業”を明かされる場面があった。井川氏は07年に移籍金30億円、契約金は5年20億円という破格の契約でヤンキースに移籍。だが投球数を徹底管理されるメジャー流の調整が合わず、1年目はメジャーで2勝3敗の結果に終わった。続く2年目は開幕はマイナ