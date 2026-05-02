お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）がが2日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。東京進出時の吉本興業との交渉を明かした。この日のゲストは昨年のM-1王者たくろう。今年の4月に東京に進出、赤木は家賃が30万円であることを明かしスタジオを盛り上げた。岡村は「俺13万やったで、一番最初。下目黒13万」と自身の東京進出時の家賃を告白。「めちゃめちゃ交渉したからね、会社の人に。家賃の3倍