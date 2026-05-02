日本テレビの河出奈都美アナウンサーは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。初音ミクのコスプレ姿を披露しました。【写真】日テレ・河出アナの“ガチ勢”コスプレ姿！「クオリティの高さにびっくりしました」河出アナは、4月25、26日に幕張メッセで開催された日本最大級のサブカルチャーの祭典「ニコニコ超会議2026」に「元々は完全プライベートで行く予定だった、今年のニコニコ超会議。そんな話をOha!4のスタッフに何気なく話し