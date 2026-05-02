SACRA MUSICが、2027年に設立10周年を迎えることを記念して、同レーベルに所属するアーティストによるアニメタイアップ楽曲を中心に構成したアニソンデジタルコンピレーションアルバム『SACRA MUSIC 10th Anniversary ANI-SONG HIGHLIGHTS』を5月13日に配信リリースする。 （関連：FLOWからAimer、SawanoHiroyuki[nZk]、LiSAまで集結！レーベル設立5周年記念『SACRA MUSIC FES.』レポ） 本