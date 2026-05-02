◇明治安田J1百年構想リーグ第14節水戸1（3PK1）1横浜M（2026年5月2日日産スタジアム）水戸は敵地で横浜Mと対戦し、1―1から突入したPK戦を3―1で制した。前半5分にCKから先制点を許したものの、落ち着いてボールを保持。同27分にFW渡辺新太が同点ゴールを決めると、後半も主導権を握った。だが樹森大介監督が「試合全体を通してやりたいことを表現できただけに、勝ち点3を取らないといけない試合だった」と振り返ったよ