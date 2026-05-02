◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月２日、京都競馬場６歳にしてのＧ１初挑戦となるマイネルカンパーナ（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）は午前５時１１分に京都競馬場に着いた。昨春にオープン入りして、昨年末のステイヤーズＳでは２着と好走。２０１５年のこのレースを勝っている父譲りの持久力が大きな武器だ。「毛づやがいいし、体の張りもいい。いい感じじ