女優の平祐奈が２日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを披露し話題を集めている。平はインスタグラムに「今月もみなさんが健やかに過ごせますように」とつづり、白いノースリーブ姿でポーズを決めた、透明感あふれるショットをアップした。この投稿には「めっちゃ可愛い」「綺麗だぁ」「麗しい」「何か更に綺麗になってくよな」「めっちゃ美人肌が透き通ってる」などの声が寄せられている。