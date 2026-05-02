◆パ・リーグソフトバンク―楽天（２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大津亮介投手が、７回無失点で先発の役割を果たした。初回、２死から連打を浴びて一、二塁のピンチを招いた。続く村林にも左前打を許したが、これを左翼・笹川が捕殺。立ち上がりを無失点で抑えた。その後は、チェンジアップなど多彩な変化球も交えて要所を締める投球。味方打線から５点の援護も受け、８安打を浴びながら本塁は踏ませなかった。