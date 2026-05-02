◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２日・エスコンフィールド）オリックス・宗佑磨内野手が「２番・三塁」で先発し、第４打席に今季５号３ランを放った。３点を追う６回１死一、二塁で１ボールから日本ハム・斎藤のスプリットを振り抜いた当たりは、右中間席に着弾。４月１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）以来となる一発に「完璧に捉えることができました。この勢いのまま、全員で勝ち切れるように頑張ります