アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の中間淳太が２日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では３月１６日に起きた辺野古沖転覆事故を取り上げた。沖縄県名護市辺野古沖で、ヘリ基地反対協議会が保有する小型船２隻が転覆。乗船していた修学旅行中の同志社国際高校の２年生の生徒１８人が事故に巻き込まれ、女子生徒１人と船長が死亡した。中間は「辺野古事故の報道はあまり聞かないような気