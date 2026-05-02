◆ＪＡＢＡ選抜新潟大会ＪＲ秋田０―１４巨人３軍（２日・ハードオフ新潟）社会人野球のＪＡＢＡ選抜新潟大会に出場している巨人３軍は２日、予選リーグ２戦目のＪＲ秋田戦に臨み、１４―０と快勝した。笹原操希外野手が「５番・右翼」で先発出場。１―０の３回１死一、三塁で中堅への適時二塁打を放つなど、２打数２安打１打点の活躍を見せた。笹原は「ランナー一、三塁のチャンスだったので、最低でも外野まで飛ばそうと思