ボートレースからつの「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞ＧＷ唐津特選」は２日、予選２日目が行われた。小柳勝希（２０＝佐賀）が１日早い勝負駆けに気合十分。２日目５Ｒはシ烈な２番手争いを展開するも４着。悔しさをにじませながら「ずば抜けていいことはないけど、レースに行くといい。どちらかといえば伸びの方がいい」と連続優出中の２１号機には手応え十分だ。１３６期養成所チャンプで将来性も楽しみな好素材。今節から