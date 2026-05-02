【モデルプレス＝2026/05/02】元日向坂46の齊藤京子が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りしたベイクドチーズケーキを公開し、話題を呼んでいる。【写真】28歳元日向坂「見た目も綺麗」こんがり焼き目付き手作りベイクドチーズケーキ披露◆齊藤京子、手作りベイクドチーズケーキ披露齊藤は「ベイクドチーズケーキ作ってみました」とつづり、こんがりと焼色のついたチーズケーキを披露。「オーブンの種類？が違くて