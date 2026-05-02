【モデルプレス＝2026/05/02】女優の内山理名が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。オランダのパンケーキ粉で調理した朝食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「本格的でおしゃれ」朝食に作った2種類のオランダパンケーキ◆内山理名、簡単に焼けて美味しいパンケーキ朝食披露内山は「Dutch pancakes slow morning」と記し、朝食を公開。「友人からオランダ土産のオランダパンケーキ粉でピザ風