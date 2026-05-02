【モデルプレス＝2026/05/02】韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA）が5月1日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿で肉体美を披露し、反響を呼んでいる。【写真】世界的アイドル「芸術品みたい」と話題の肉体美◆NCTユウタ、ノースリーブ姿公開ユウタは、「お疲れ」と一言を添え、鏡越しのモノクロの自撮りショットを投稿。無造作なヘアスタイルに黒のノースリーブトッ