美しい小豆島の棚田の担い手を増やそうと、観光客向けの体験プログラム「棚田グリーンワーク体験」が１日から始まりました。 香川県小豆島町の中山千枚田は、大小約800の田んぼが斜面に広がる棚田で、約700年の歴史があります。棚田グリーンワーク体験は、中山棚田協議会が観光客に保全作業を体験してもらうプログラムです。１日、参加したモニターの女性は、町の職員から棚田の成り立ちや草刈