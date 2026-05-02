Snow Manの宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜後11：00）の公式SNSが2日、更新。宮舘とヒロイン・臼田あさ美が劇中で披露したペアルックコーデを紹介した。【写真・動画】“ミニ丈×透けタイツ”衣装で圧巻美脚を披露した臼田あさ美宮舘が“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役で連続ドラマ初主演を務める本作。臼田あさ美が、その“