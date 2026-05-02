女優桜井日奈子（29）が2日、テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）に出演。推しの芸人を明かした。桜井は「青森・弘前市で推し活旅！」と題した旅コーナーに出演。「私、芸人のシソンヌのじろうさんが大好きで。じろうさんの出身が弘前市なので。推し活旅という」と趣旨を説明した。MCの松下奈緒が「本当に？そういう旅！」と驚きの声を上げると、「じろうさんご本人のオススメの場所も聞いたりとかして。そこをめ