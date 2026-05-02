5月1日、B1東地区の千葉ジェッツは、今シーズン限りで現役引退をする西村文男の引退試合「LAST RUNWAY #11 ～FINAL FLIGHT～」の詳細を発表。既報どおり、6月3日に西村にとって思いの詰まった船橋アリーナ（千葉県船橋市）で行われる。 三重県出身で現在39歳の西村は、177センチ72キロのポイントガード。バスケットボールの名門校である北陸高校から東海大学へ進み、2009年に日立サン