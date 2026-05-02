【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節】(レモンS)湘南 1-2(前半1-2)栃木C<得点者>[湘]加瀬直輝(2分)[栃]森俊貴(14分)、西谷和希(45分)<警告>[栃]ペドロ・アウグスト(64分)、平岡将豪(76分)主審:野堀桂佑