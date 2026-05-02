【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節】(ヤマハ)磐田 1-1(PK2-4)いわき<得点者>[磐]川崎一輝(13分)[い]木吹翔太(72分)<警告>[磐]ヤン・ファンデンベルフ(90分+4)[い]木吹翔太(74分)主審:中川愛斗