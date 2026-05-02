[5.2 J1百年構想リーグWEST第14節 京都 1-2 清水 サンガS]J1百年構想リーグWEST第14節が2日に行われ、7位清水エスパルスは敵地で5位京都サンガF.C.を2-1で下した。4試合ぶりの白星を挙げ、連敗を3でストップ。京都は2戦ぶりの黒星を喫した。先にスコアを動かしたのは京都。前半16分、DF須貝英大が右サイドのハーフウェーライン付近からペナルティエリア右へロングパスを送ると、相手の背後を取ったFWマルコ・トゥーリオが右足