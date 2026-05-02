[5.2 J1百年構想リーグ EAST第14節](埼玉)※16:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 2 宮本優太DF 4 石原広教DF 5 根本健太DF 88 長沼洋一MF 7 安部裕葵MF 8 マテウス・サヴィオMF 25 安居海渡MF 37 植木颯MF 77 金子拓郎FW 36 肥田野蓮治控えGK 16 牲川歩見DF 3 ダニーロ・ボザMF 10 中島翔哉MF 11 サミュエル・グスタフソンMF 14 関根貴大MF 39 早川隼平FW 17 小森飛絢FW 41 二田理央FW 45