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【J1百年構想リーグ EAST第14節】(味スタ)FC東京 2-0(前半1-0)川崎F<得点者>[F]佐藤恵允(41分)、野澤零温(56分)<警告>[F]マルセロ・ヒアン(88分)[川]エリソン(66分)主審:上田益也└FC東京が暫定首位に浮上! 佐藤恵允&野澤零温の2発で怒涛4連勝、川崎Fは今季初2連敗に