【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節】(鳴門大塚)徳島 0-6(前半0-2)愛媛<得点者>[愛]黒石貴哉(27分)、前田椋介(38分)、日野翔太(48分)、斉藤涼優(71分)、山口太陽(72分)、樺山諒乃介(86分)<退場>[徳]トニー・アンデルソン(90分+4)<警告>[徳]児玉駿斗(27分)、トニー・アンデルソン2(75分、90分+4)[愛]阿部稜汰(3分)主審:吉田哲朗