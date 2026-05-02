【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節】(ユアスタ)仙台 1-3(前半0-2)秋田<得点者>[仙]武田英寿(82分)[秋]佐藤大樹(3分)、梅田魁人(28分)、佐川洸介(57分)<警告>[仙]湯谷杏吏(17分)、マテウス・モラエス(63分)、菅田真啓(84分)[秋]梅田魁人(58分)、岡崎亮平(69分)、中野嘉大(90分+2)主審:小林拓矢