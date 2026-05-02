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【J1百年構想リーグ WEST第14節】(JFEス)岡山 1-0(前半0-0)広島<得点者>[岡]レオ・ガウショ(83分)<警告>[岡]木村太哉(28分)、一美和成(75分)、レオ・ガウショ(90分+1)[広]新井直人(58分)主審:谷本涼└新加入FWレオ・ガウショの初ゴールが決勝弾! 岡山が広島との“中国ダービー”を制す