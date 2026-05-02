[5.2 J1百年構想リーグWEST第14節 岡山 1-0 広島 JFEス]J1百年構想リーグWEST第14節が2日に開催され、8位ファジアーノ岡山はホームで4位サンフレッチェ広島に1-0で勝利した。“中国ダービー”を制し、PK勝ちを含む今季初の3連勝。広島は前節のPK負けに続く2連敗となった。前半から互いにゴールへ迫る中、両守護神の好セーブなどでスコアレスの時間が続く。後半20分には広島MF中野就斗がペナルティエリア右でこぼれ球に反応した