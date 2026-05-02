FC東京―川崎後半、チーム2点目のゴールを決めるFC東京・野沢（右端）＝味スタ明治安田J1百年構想リーグ第14節（2日・味の素スタジアムほか＝6試合）東はFC東京が川崎を2―0で下して4連勝とし、勝ち点32で鹿島を得失点差で上回って暫定首位に立った。鹿島は3日に町田と対戦する。水戸は横浜Mと1―1で突入したPK戦を3―1で制した。西で清水は京都に2―1で逆転勝ちし、岡山は広島を1―0で破った。