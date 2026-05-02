住民票に「続柄:妻」の文字――。身に覚えのない結婚から始まる物語の主人公役のオファーを受け、高橋一生は最初「僕じゃないんじゃないかな」と戸惑ったという。最終的に出演を決めたのは、「楽しくなるからやろう」という利重剛監督の一言だった。高橋一生○高橋一生が出演を決めた「最終的な説得の一言」は…映画『ラプソディ・ラプソディ』(5月1日よりテアトル新宿、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開)の公開記念舞台挨拶