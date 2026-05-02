◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月２日、京都競馬場７３年ぶりの牝馬Ｖを狙うホーエリート（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）は前日１日のうちに到着し、この日は装鞍所、パドックで３０分ずつスクーリングを行った。泉助手は「パドックなどでおとなしいタイプではないですが、徐々に落ち着きが出て、最後は体を伸ばしたりするぐらいでした」と到着後の様子にホッ