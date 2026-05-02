◆プロボクシングＷＢＯアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ１０回戦△王者・富岡浩介―挑戦者・田中将吾△（２日、東京ドーム）東京ドーム興行のオープニングマッチは、アジア・パシフィック・フライ級王者の富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ）が判定で初防衛に成功した。両者譲らぬ打ち合いは１０回を終わっても決着がつかず。判定は１人富岡、１人が田中を支持、１人はドローで引き分けとなった。